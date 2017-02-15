Трамп назвал шумиху о связях с СВР попыткой замаскировать ошибки Клинтон

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Президент США Дональд Трамп считает, что информация в СМИ о его связях с СВР является попыткой завуалировать ошибки, которые были допущены во время предвыборной кампании кандидата демократов Хиллари Клинтон. Так он отреагировал на сообщения о якобы имевших место контактах членов его команды с представителями Службы внешней разведки России.

Появление в СМИ информации о связях действующей администрации США с Россией является попыткой замаскировать ошибки, сделанные штабом Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Нонсенс о связях с Россией всего лишь является попыткой скрыть многие ошибки, сделанные в ходе проигранной Хиллари Клинтон кампании", - отметил глава Белого дома.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Также американский лидер предположил, что информация могла быть незаконно передана "провальным" изданиям The New York Times и The Washington Post разведывательным сообществом АНБ и ФБР.

Ранее газета The New York Times сообщила о якобы имевших место контактах членов команды президента США Дональда Трампа с представителями Службы внешней разведки (СВР) России. Позднее руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил, что такие утверждения американских СМИ являются бездоказательными.

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