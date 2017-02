Трамп назвал шумиху о связях с СВР попыткой замаскировать ошибки Клинтон

Появление в СМИ информации о связях действующей администрации США с Россией является попыткой замаскировать ошибки, сделанные штабом Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Нонсенс о связях с Россией всего лишь является попыткой скрыть многие ошибки, сделанные в ходе проигранной Хиллари Клинтон кампании", - отметил глава Белого дома.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.