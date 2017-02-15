Трамп назвал мягкость Обамы возможной причиной перехода Крыма к России

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Президент США Дональд Трамп вновь обозначил свою позицию по вопросу воссоединения Крыма и России. В своем Twitter он подчеркнул, что полуостров был "захвачен" в период президентства Барака Обамы, и спросил у подписчиков, не считают ли они причиной этого события излишнюю мягкость предыдущей администрации.

Причиной перехода Крыма в состав России могла стать излишняя мягкость администрации Барака Обамы. Об этом в своем Twitter заявил американский президент Дональд Трамп.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

"Крым был захвачен Россией в период правления администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?", - спросил Трамп у подписчиков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США занимает жесткую позицию по отношению к России. По его словам, Дональд Трамп "четко дал понять", что ждет от российской стороны содействия в урегулировании конфликта на Украине и "возвращения Крыма". Кроме того, Спайсер напомнил, что позицию США по Крыму уже высказала постпред при ООН Никки Хейли. Она, в частности, заявила о принадлежности полуострова Украине, и о сохранении санкционного режима до тех пор, пока Киев не получит контроль над этой территорией.

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