Медведев возмутился "необыкновенной легкостью" изменения законов

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Порядок изменения российского законодательства должен быть более консервативным и само оно — более стабильным. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он возмущен той "необыкновенной легкостью", с которой законодатели переписывают законы.

Дмитрий Медведев раскритиковал "необыкновенную легкость", с какой законодатели вносят изменения в законодательство. Об этом он заявил на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, пишет "Интерфакс".

По словам премьер-министра, порядок изменения законов должен быть более консервативным. Медведев призвал сенаторов взять пример с других государств и сделать российское законодательство более стабильным.

"Я, как юрист, не могу не сказать, что кодексы надо менять в самую последнюю очередь. Достаточно обратиться к практике целого ряда крупных стран. Конечно, жизнь многообразна и иногда требует быстрого отклика, но все-таки порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем это у нас есть", - сказал он.