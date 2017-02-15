МИД России заведет каталог фейковых новостей зарубежных СМИ

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Мария Захарова анонсировала спецпроект МИД России по борьбе с фейковыми новостями. По ее словам, за последнее время участились случаи публикации недостоверных сведений. В пример она привели сообщения о планах Кремля передать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена США в качестве "подарка".

МИД России заведет на своем сайте каталог фейковых новостей. Таким образом, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, на Смоленской площади собираются разоблачать недостоверные новости зарубежных СМИ.

Во время брифинга, трансляция которого велась на сайте МИД, Захарова рассказала, что разоблачение будет заключаться в том, что ведомство намерено публиковать первоисточники новостей, данные по этому вопросу, и давать ссылки на комментарии России. Кроме новостей, также будут собраться комментарии официальных лиц различных стран.

"Один пример: как вы знаете, на днях вновь американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что российские спецслужбы, российская сторона якобы выразила готовность в качестве подарка президенту США выдать бывшего сотрудника АНБ Сноудена. Это не первый раз, когда американские СМИ публикуют эти ссылки на некие неназванные источники. И ведь мы их уже комментировали", - рассказала Захарова.

Специальный проект планируется запустить в ближайшее время. Другие подробности пока не приводятся.

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