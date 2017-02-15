В Москве строитель выжил после падения в 30-метровый котлован
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Рабочий в среду днем упал в котлован глубиной 30 метров на строительной площадке "Метростроя" на западе Москвы. Мужчина получил травмы, но остался жив.
В Москве мужчина, упавший в 30-метровый котлован, выжил, передает АГН "Москва". В настоящий момент строителю оказывают медпомощь.
Инцидент произошел на строительной площадке "Метростроя" в столичном районе Солнцево по адресу: улица Производственная, дом 11, корпус "А".
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