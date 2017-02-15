Глава Россельхознадзора получил запрос от белорусской прокуратуры

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии. По его словам, претензии связаны с запретом России на поставки продукции ряда белорусских предприятий. Кроме этого, Данкверт не исключил новых нарушений в поставляемой из республики продукции.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии, передает RNS. По его словам, претензии связаны с запретом поставок продукции некоторых белорусских предприятий. "У нас все законно", - заверил он.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что не планирует свой визит в Белоруссию в ближайшее время. Он также не исключает выявления новых нарушений в поступающей из Белоруссии продукции.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии. До этого были запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

В свою очередь, в МВД Белоруссии инициировали проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора, а белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности полного запрета поставок мяса в Россию. Он также предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта.

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