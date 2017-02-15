Никиту Белых перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина"

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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых перевели в тюремную больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Адвокат экс-главы региона выразил надежду, что Белых окажут более квалифицированную помощь и поставят более точный диагноз, чем в СИЗО "Лефортово", где он содержался ранее.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, перевели в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

"Сегодня в администрации СИЗО "Матросская Тишина" нам подтвердили, что Никита Белых находится в больнице этого изолятора. Надеемся, что ему будет оказано более адекватное лечение - поставят более точный диагноз, уточнят план лечения, окажут более квалифицированную медицинскую помощь", - сказал адвокат.

Ранее Белых находился в СИЗО "Лефортово". Экс-губернатор пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на ухудшение состояния здоровья. В частности Белых жаловался на боли и потерю чувствительности в ноге. В больнице "Матросской тишины" ему будет оказана помощь невропатолога, флеболога и эндокринолога. При СИЗО "Лефортово" этих специалистов нет.

Никиту Белых задержали 24 июня при получении взятки в одном из московских ресторанов. По версии следствия, экс-глава региона частями получил 400 тысяч евро. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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