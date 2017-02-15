Из дома на Ленинградском шоссе эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

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Из дома на Ленинградском шоссе после звонка о заложенном взрывном устройстве эвакуированы около 300 человек. Ранее в службу "102" позвонил неизвестный и пригрозил взорвать дом.

Из дома на Ленинградском шоссе эвакуированы около 300 человек после того, как неизвестный сообщил о бомбе в здании, передает АГН "Москва".

Неизвестный позвонил в службу "102" и пригрозил взорвать дом по адресу: Ленинградское шоссе, дом 13.

В настоящий момент здание осматривают прибывшие на место кинологи. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Территория вокруг дома оцеплена.

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