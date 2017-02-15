Путин в четверг подведет итоги работы ФСБ

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Владимир Путин в четверг посетит заседание коллегии ФСБ в Москве. Ожидается, что глава государства подведет итоги деятельности Службы и определить задачи на этот год.

Владимир Путин в четверг примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности.

Как сообщили в Кремле, планируется подвести итоги оперативно-служебной деятельности ФСБ в 2016 году. Кроме того, будут определены задачи на этот год.

Владимир Путин каждый год принимает участие в заседаниях коллегии ФСБ. В прошлом году президент говорил о ситуации в Сирии и безопасности в стране, а также о подготовке к думским выборам и борьбе с коррупцией.