В Турции задержали еще одного человека по делу об убийстве Карлова

Теги: В мире убийство турция задержание россия посол

В Турции по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова задержали еще одного человека. Как удалось узнать полиции, он общался с убийцей дипломата Мевлютом Алтынташем по телефону. Ранее в рамках расследования убийства арестовали трех человек.

Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством посла Андрея Карлова, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным полиции, задержанный ранее связывался по телефону с убийцей посла. Его инициалы - Э.Б. В настоящий момент он доставлен в столичное Управление безопасности на допрос.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

По делу Карлова под арестом находится три обвиняемых, в том числе два полицейских. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.

Читайте также:

Фото убийства Андрея Карлова признали снимком года

Житель Антальи убил русскую жену с двумя детьми и покончил с собой

Теракт в ночном клубе в Стамбуле организовал гражданин Франции