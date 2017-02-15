Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск

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Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее политик получил гражданство Украины вместе со своей женой Марией Максаковой.

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС.

Как сообщила агентству представитель ведомства Светлана Петренко, Вороненков ранее скрылся от органов следствия. Его подозревают в мошенничестве и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.

Ранее Вороненков в интервью украинскому изданию "Цензор.Нет" сравнил Россию с нацистской Германией и назвал грубой ошибкой воссоединение Крыма с Россией. Бывший депутат также дал украинской прокуратуре показания по делу Виктора Януковича и, как пишут СМИ, получил гражданство Украины вместе со своей женой Марией Максаковой.

Он был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах. В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате.

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