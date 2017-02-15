Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
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Российский центр по примирению сторон зафиксировал шесть нарушений режима перемирия в Сирии. Турецкие военные отчитались о десяти случаях. По данным Минобороны, количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими войсками от террористов, увеличилось до 48.
Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали в Сирии шесть нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие – десять, передает ТАСС со ссылкой на данные российского центра по примирению враждующих сторон.
В ходе уточнения данных, предоставленных турецкой стороной, Россией подтверждены три случая режима прекращения боевых действий, остальные семь - не подтверждаются.
По данным Минобороны, количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими войсками от боевиков, увеличилось до 48. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1249.
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