Гройсман объявил о введении чрезвычайных мер в энергетике Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду будут введены чрезвычайные меры в энергетике страны. Он подчеркнул, что энергетический кризис создан искусственна, и все украинские граждане знают поименно, кто за этим стоит.

В украинской энергетике будут введены чрезвычайные меры. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании Кабмина.

"Сегодня мы собрали правительство для принятия решения о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны", - сказал он.

По словам украинского премьера, энергетический кризис в стране создан искусственно, и вся Украина знает поименно, кто в этом замешан. Гройсман призвал активистов, которые блокируют поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, прекратить блокаду.

По словам украинского премьера, энергетический кризис в стране создан искусственно, и вся Украина знает поименно, кто в этом замешан. Гройсман призвал активистов, которые блокируют поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, прекратить блокаду.

Как сообщал "ТВ Центр" ранее, запасов угля на Украине осталось не более чем на месяц работы электростанций. Сторонники введения в стране чрезвычайного положения рассчитывают, что данная мера позволит в ручном режиме перебрасывать ресурсы на нуждающиеся ТЭЦ.

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