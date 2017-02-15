Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Белоруссии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе график ближайших контактов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график ближайших российско-белорусских контактов", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули вопросы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес.
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