Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Белоруссии

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе график ближайших контактов.