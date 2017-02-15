19:06, 15 февраля 2017

Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Белоруссии

Теги:  Политика  белоруссия  мид  лавров  переговоры  россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе график ближайших контактов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график ближайших российско-белорусских контактов", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес.

Читайте также:

Глава Россельхознадзора получил запрос от белорусской прокуратуры

Россия ограничила поставки мяса с четырех предприятий Белоруссии

В ФСБ объяснили введение погранзоны с Белоруссией

Другие новости

В других СМИ