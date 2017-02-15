Режим ЧС на Украине введен на месяц
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Правительство Украины ввело чрезвычайный режим на энергетическом рынке из-за дефицита угля в связи с блокадой радикалами поставок из Донбасса. Как сообщили в Министерстве энергетики страны, режим ЧС может быть продлен максимум еще на месяц. Введенные меры предусматривают, в частности, веерные отключения электричества у потребителей.
Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана.
"Решение принято о внедрении таких мер", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Гройсман сообщил, что на заседании правительства в среду будет принято решение о чрезвычайных мерах. После оглашения докладов министров энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко решение о введении режима ЧС было принято. Как уточнил глава Минэнерго Украины, принятые меры будут действовать в течение месяца и могут быть продлены еще на месяц.
"Сегодняшнее решение, оно действует в течение месяца и может быть еще раз продлено на месяц, то есть оно работает не более 2 месяцев", - пояснил министр.
Насалик отметил, что режим ЧС предусматривает управление ТЭС в ручном режиме, после того, как будет минимизировано использование станций, использующих антрацит. Приоритет отдается атомной энергетике, в связи с чем количество энергоблоков ТЭС в "горячем резерве" будет сокращено вдвое – с 1000 МВт до 500 МВт. Также для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электричества будет введен график веерных отключений потребителей.
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