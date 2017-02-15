НАТО отказывается бороться с "Исламским государством" в Сирии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие альянса в боевых операциях против запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии. По его словам, такая возможность не рассматривается.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не рассматривает возможность участия в боевых операциях в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.), передает ТАСС.

Столтенберг последовательно выступает за неучастие НАТО в конфликте в Сирии. По его мнению, это может привести к еще большему количеству жертв. В частности, ранее он высказывался на эту тему в интервью немецкому изданию Bild.

"Партнеры по НАТО пришли к выводу, что применение военной силы сделало бы ужасную ситуацию еще более кошмарной и привело бы к еще более крупному региональному конфликту", - говорил он.

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