Медики не смогли установить причину смерти брата Ким Чен Ына

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В Малайзии арестована 19-летняя гражданка Вьетнама. Она подозревается в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Ещё 5 иностранцев, возможно, причастных к преступлению, находятся в розыске. Покушение произошло накануне в аэропорту Куала-Лумпура. Ким, предположительно, был отравлен. Медики уже провели вскрытие тела, но причину смерти пока не установили.

Малайзийские власти обещали обнародовать результаты судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие скончавшегося в понедельник Ким Чен Нама медики провели, несмотря на протесты со стороны Пхеньяна. Однако причины смерти старшего брата северокорейского лидера пока так и не установлены. Разнятся и версии того, как именно произошло убийство, отмечает "ТВ Центр".

Ким Чен Нам ожидал в аэропорту Куала Лумпура вылета в Макао. Мужчина обратился за помощью к сотрудникам воздушной гавани с жалобами на сильное головокружение. По одним данным, до смерти он успел рассказать прибывшим медикам, что подошедшая к нему незнакомка прыснула в лицо аэрозолем. По другим, Ким Чен Нама атаковали две женщины с отравленными иглами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемых преступниц и их сообщников.

Полиция уже арестовала гражданок Вьетнама и Мьянмы, задержан и таксист, на машине которого скрылись предполагаемые убийцы. Остальных участников нападения объявили в розыск. Не дожидаясь официальных заявлений полиции и властей, западная пресса обвинила в произошедшем северокорейские власти. Особенно усердствуют с обвинениями Вашингтон и Сеул.

Погибший Ким Чен Нам и действующий северокорейский лидер Чен Ын братья по отцу — Великому правителю КНДР Ким Чен Иру. Большую часть своей жизни провел за границей. В политической жизни своей родной страны погибший никакого участия не принимал и заявлял в интервью, что политика ему совсем не интересна. Однако критиковал общественный строй КНДР и выражал сомнения в том, что действующий лидер способен управлять республикой. Известно, что в 2012 году Чен Нам написал брату письмо с просьбой сохранить жизнь ему и членам семьи. По некоторым данным, именно в этом году на него уже совершалось покушение.

Большая часть информации о происходящем в КНДР распространяется спецслужбами Южной Кореи. В глазах западного общества из Ким Чен Ына старательно делают кровавого диктатора, который ради сохранения своего режима не щадит никого. Ему уже приписывали убийство собственного дяди и всей его семьи. Теперь обвиняют в убийстве брата.

В самом Пхеньяне смерть Ким Чен Нама никак не комментируют. Рядовые жители Северной Кореи о ней даже и не знают. У них главный государственный праздник — республика отмечает 75-ю годовщину со дня рождения великого вождя Ким Чен Ира.

Власти Южной Кореи грозятся транслировать информацию о гибели Ким Чен Нама по громкоговорителям, установленным в зоне демилитаризации на границе с северным соседом.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник. "ТВ Центр".