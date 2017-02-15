В деле бойцов "Беркута" появилось новое видео

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Киевский суд приобщил к материалам дела бойцов "Беркута" ранее неизвестное видео с хроникой тех событий. Запись якобы прислали анонимно по электронной почте. Защитники потерпевшей стороны настаивают, что содержимое ролика однозначно указывает на виновность силовиков.

На кадрах едва различимы вспышки – пороховые газы, которые выделяются при стрельбе. В другом углу экрана падает на землю человек, укрывающийся щитом. Место действия – Институтская улица. Видео трехлетней давности, снятое, вероятно, из окон гостиницы "Украина", накануне показали в Святошинском райсуде Киева, где продолжается процесс над пятью бывшими бойцами "Беркута", а затем и по украинскому ТВ – как очередное доказательство того, что 20 февраля 2014 года силовики расстреливали протестующих. Тогда на Институтской погибли 48 человек. Однако монтаж оставляет вопросы: в эфир почему-то не попали кадры, где зафиксирован ответный огонь, отмечает "ТВ Центр".

Ролик породил новую волну споров о том, кто отдал приказ стрелять по митингующим и кто его исполнил.

"Уважаемые други и недруги! Точка кипения моя подошла к краю. Поэтому иду ва-банк! Официально заявляю — "Небесную сотню" расстреливала оппозиция. Януковичу это было не выгодно - он политический труп при таком раскладе, откройте глаза", - написал в соцсети лейтенант Национальной гвардии Украины Алим Яркулов.

Им наверняка уже заинтересовалась Служба безопасности Украины. Параллельно СБУ разбирается в другом громком деле – о так называемом бытовом сепаратизме. Скандал случился после обращения педагогов Славянской гимназии Киева к родителям учеников с просьбой помочь вещами и лекарствами участникам АТО, отправить им письма. В ответ мама одной из школьниц прислала фотографию "Аллеи ангелов" с фамилиями детей, погибших в Донбассе. К обсуждению живо подключились другие родители.

Любопытно, что лишь двое из 32 родителей учеников 5А класса, в итоге согласились собрать вещи военным. Переписка утекла в сеть, и уже там продолжились разговоры об "истинных патриотах" и о необходимости разобраться с предателями.

Социологи отмечают, что некогда мощное волонтерское движение идет на спад. Регулярные сборы денег, вещей на нужды военных и добровольцев, школьные линейки, где ребята отжимаются в поддержку ВСУ, а на уроках труда изготавливают мини-печки для передовой – все это не находит понимания у рядовых украинцев.

Но зачастую сбор средств принимает добровольно-принудительный характер. В интернете появилось фото пограничника, зашедшего в автобус с прозрачным ящиком и наклейкой "на нужды АТО". Почти все пассажиры, опасаясь трудностей при прохождении украинско-польской границы, предпочли расстаться с гривнами.

Егор Киселёв, Алексей Платонов, "ТВ Центр".