В Казахстане пилот посадил Ми-8 на трассу, чтобы спросить дорогу. Видео

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Необычный инцидент произошел на трассе Актобе — Шымкент в Казахстане — пилот посадил военный вертолет Ми-8, чтобы узнать дорогу. В Минобороны страны утверждают, что это была учебная посадка.

В Казахстане, водители автомобилей, ехавших по трассе Актобе — Шымкент, едва не попали под военный вертолет, который приземлился на дорогу прямо перед ними. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как из кабины Ми-8 выпрыгивает лётчик и бежит к грузовику. У дальнобойщиков военные поинтересовались - в какой стороне Актобе. Узнав дорогу, они вновь поднялись в небо. В степи в этот момент был буран, и по мнению водителей, пилоты действительно могли сбиться с пути.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что экипаж отрабатывал ориентирование на местности в условиях плохой погоды. Задание включало "восстановление визуальной ориентировки, в том числе, методом опроса".