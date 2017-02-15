Столичные школы — одни из лучших в мире по уровню знаний

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Московские школы вошли в пятерку лучших учебных заведений мира. Этому способствовало увеличение финансирования - вдвое за последние несколько лет. Расходы на эти цели только в прошлом году составили 16% городского бюджета. При этом власти ставят задачу продолжить строительство новых детских садов и средних учебных заведений, а также развивать их информатизацию.

Московские школы входят в топ самых сильных учебных заведений мира, сообщает "ТВ Центр". Как подтверждение - результаты выпускных экзаменов и олимпиад. Эти ребята стабильно приносят своей школе победы по физике и математике. Они признаются: жажду знаний здесь удовлетворяют полностью.

На что способна столичная система образования, которая совершенствуется год от года, видно уже сейчас. В прошлом году Москва приняла участие в международном исследовании "Пиза" и вышла в мировые лидеры. Так было не всегда, потому успешный опыт российской столицы теперь досконально изучают в других странах. А всё дело в том, что сфере образования городские власти уделяют особое внимание и вкладывают в нее 16% бюджета.

"Речь идет о будущем молодых москвичей и о будущем нашего города. Образование Москвы должно быть доступным и качественным, учителя должны получать достойную зарплату. Речь идет об укреплении материальной базы, строительстве детских дошкольных учреждений, школ, информатизации, создании системы предпрофессиональной подготовки школьников", - заявил Сергей Собянин.

Меняется все: бумажные дневники уступают место электронным, обычные доски - интерактивным панелям с выходом в интернет, на смену привычным школьным библиотекам приходят обширные базы данных с учебниками и конспектами занятий, доступные в режиме онлайн.

"Мы увидели интерес детей. Они ведь рождаются с гаджетами. И сейчас ученики перестали бояться выходить к доске. Ведь это большая интерактивная доска, один большой смартфон", - говорит директор школы №627 Людмила Павлюченко.

Педагоги отмечают - между ними и учениками больше нет пропасти, они говорят на одном языке. В ближайшие годы информатизация придет во все без исключения московские школы.

"Нынешним ученикам предстоит жить и работать завтра, поэтому важно, что проект дает возможность школам уже сегодня организовать обучение в технологиях завтрашнего дня. Задача проекта — формирование у ученика навыков, необходимых ему в жизни и в выбранной профессии", - говорит руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

А здесь важна интеграция всех уровней образования - общего, дополнительного, профессионального, высшего. Один из примеров - этот медицинский класс. Здесь будущие врачи могут практиковаться на уникальном оборудовании, как и понять, подходит ли им эта профессия. Лекции читают преподаватели профильных вузов. К услугам будущих инженеров - детские технопарки.

Школьники чувствуют себя полезными, занимаясь общественно важными делами. Например, геоинформатикой. Беспилотник и подробная карта местности помогают им анализировать и улучшать городское пространство. С лучшими даже заключают отложенные трудовые договоры.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".