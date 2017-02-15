На МКАД в районе Строгино произошло массовое ДТП
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В Москве произошло массовое ДТП. В результате аварии с участием четырех автомобилей никто не пострадал. Инцидент произошел на 62 километре внутренней стороны МКАД.
В столичном районе Строгино произошло ДТП с участием четырех машин, в том числе Porsche и BMW. В результате аварии пострадавших нет.
Как сообщили АГН "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел на 62 километре внутренней стороны МКАД.
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