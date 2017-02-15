В Подольске завели дело после смерти 14-летнего хоккеиста

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Следственный комитет возбудил дело после смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске. В настоящий момент правоохранители допрашивают тренерский штаб детско-юношеской школы "Витязь". В ходе следствия будет дана правовая оценка действия медперсонала, который оказывал первичную помощь погибшему ребенку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в рамках расследования гибели 14-летнего хоккеиста детско-юношеской школы "Витязь" в Подольске, передает Life.

Инцидент произошел 11 февраля. По предварительной версии, причиной смерти ребенка стал отек легких. По словам очевидцев, его смерти предшествовала драка с товарищами по команде. Как уверяют в школе "Витязь", погибшему стало плохо после тренировки, он упал и ударился о скамейку.

В настоящий момент следователи допрашивают тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку.

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