В Подольске завели дело после смерти 14-летнего хоккеиста
Теги: хоккей Происшествие подмосковье смерть подольск
Следственный комитет возбудил дело после смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске. В настоящий момент правоохранители допрашивают тренерский штаб детско-юношеской школы "Витязь". В ходе следствия будет дана правовая оценка действия медперсонала, который оказывал первичную помощь погибшему ребенку.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в рамках расследования гибели 14-летнего хоккеиста детско-юношеской школы "Витязь" в Подольске, передает Life.
Инцидент произошел 11 февраля. По предварительной версии, причиной смерти ребенка стал отек легких. По словам очевидцев, его смерти предшествовала драка с товарищами по команде. Как уверяют в школе "Витязь", погибшему стало плохо после тренировки, он упал и ударился о скамейку.
В настоящий момент следователи допрашивают тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку.
Читайте также:
На МКАД в районе Строгино произошло массовое ДТП
Из дома на Ленинградском шоссе эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва
В Москве строитель выжил после падения в 30-метровый котлован