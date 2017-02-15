В Краснодаре горит жилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров

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В Краснодаре пожарные ликвидируют масштабное возгорание в шестиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов. По некоторым данным, пожар перекинулся на соседнее здание.

В шестиэтажном многоквартирном жилом доме в Краснодаре произошло масштабное возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на улице Прокофьева. Возгорание произошло на мансардном этаже. По предварительным данным, площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.

"В результате пожара предварительно погибших, пострадавших нет. Информация уточняется", - сообщили в МЧС.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города, большинство объектов шестиэтажки были построены самовольно. Из-за плотной застройки подъезд к месту происшествия затруднен. В районе отсутствуют пожарные гидранты, из-за чего спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В свою очередь ТАСС с места событий передал, что пожар перекинулся на соседний дом. Пожарные проникли на шестой этаж горящего здания и ликвидируют возгорание.

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