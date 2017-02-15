МИД Франции ответит на вмешательство России в выборы

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Франция не потерпит вмешательства какого-либо государства в свою внутреннюю политику и готова принять ответные меры. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Отдельно он выделил возможное вмешательство в процесс президентских выборов со стороны России.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что Париж примет ответные меры в случае, если какое-либо государство вмешается в ход предстоящих выборов. Как передает Reuters, отдельно он выделил возможное вмешательство в процесс президентских выборов со стороны России.

Ранее о вмешательстве России в процесс президентских выборов во Франции заявил генсек движения "Вперед!" Ришар Ферран. Он обвинил Москву в нападках на представляющего партию Эммануэля Макрона.

Тему возможного вмешательства иностранных государств в выборы также затронул глава государства Франсуа Олланд. Он призвал рассмотреть меры защиты от возможных киберугроз. В свою очередь, в Кремле обвинения сочли абсурдными.

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