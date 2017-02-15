При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб один человек

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По предварительным данным, один человек погиб при пожаре к жилом доме в Краснодаре. Площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров. Пока пожарным не удается справиться с огнем.

В результате пожара в жилом доме в Краснодаре, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом пишет ТАСС. Всего в доме проживают почти 500 человек, в том числе 90 детей.

Жителей горящего дома эвакуировали, они размещены в гостинице и на базе одной из школ.

Пожар возник в среду вечером в шестиэтажном доме с мансардой. По данным очевидцев, в настоящее время огонь перекинулся на соседнее здание.