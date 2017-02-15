В Москве у бездомного нигерийца нашли сверток с наркотиком

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В Перово полиция изъяла синтетический наркотик у приезжего из Нигерии, не имеющего в Москве определенного места жительства. Сверток массой 0,1 грамма был обнаружен при личном досмотре. В настоящий момент выясняется, кто и где продал запрещенное вещество мужчине.

В Перово полицейские изъяли наркотики у 45-летнего бездомного приезжего из Нигерии, передает АГН "Москва". Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств.

Как рассказал источник агентства, сверток с синтетическим наркотиком массой 0,1 грамма был найден у мужчины во время личного досмотра.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и где продал запрещенное вещество нигерийцу.

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