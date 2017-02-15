Объектами нового розыгрыша пранкеров стали сенаторы Маккейн и Грэм

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Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, а также лидера республиканского большинства Митча Макконнелла. По их словам, новый телефонный розыгрыш был посвящен санкциям в отношении России. Подробности пранкеры не раскрыли.

Пранкеры Лексус и Вован вновь разыграли американских политиков. На этот объектами розыгрыша стали сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также лидер республиканского большинства в Конгрессе Митч Макконнелл. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на пранкеров.

По их словам, в этот раз розыгрыш был посвящен санкциям США в отношении России. Однако, подробности телефонных разговоров с американскими законодателями пранкеры раскрывать не стали.

В понедельник в интернете появился видеоролик с записью телефонного разговора с членом палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Пранкеры позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. В ходе разговора они убедили конгрессмена в необходимости усиления санкционного давления на Россию в связи с ее причастностью к приходу к власти в Лимпопо марионетки Кремля Айболита.

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