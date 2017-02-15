Пожарным удалось справиться с огнем в жилом доме в Краснодаре

Теги: пожар краснодар Происшествие

Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в микрорайоне Краснодара, в котором загорелся шестиэтажный мноквартирный дом. В результате пожара погиб один человек. Более 400 жителей эвакуированы. Подъезды к месту ЧП затруднены из-за плотной застройки.

В Краснодаре пожарные смогли локализовать пожар, который охватил жилой дом на улице Прокофьева. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает "ТВ Центр". В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Более 400 жителей горящего дома эвакуированы. Их размещают в гостинице и здании школы.

Пожар вспыхнул около 6 часов вечера в мансарде шестиэтажного дома. В надстройке размещено 20 квартир. Площадь возгорания достигла полутора тысяч метров. Тушение огня осложняется плотной застройкой квартала, и тем, что поблизости от горящего дома не оказалось гидрантов. Шланги приходится тянуть на большие расстояния.

Микрорайон "Музыкальный", в котором расположен дом, пользуется у горожан не лучшей славой. Застройка там велась самовольно с нарушением норм, проезды между домами узкие, социальной инфраструктуры практически нет.