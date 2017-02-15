Томский чиновник жестоко избил 13-летнего мальчика. Видео

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Прокуратура Томска возбудила уголовное дело против чиновника, которого подозревают в избиении 13-летнего мальчика. Подросток госпитализирован с сотрясением мозга. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По одной из версий, мужчина якобы защищал свою маленькую дочь от хулигана. Тем не менее, выходка уже стоила мужчине работы. Пролить свет на произошедшее поможет запись с камер видеонаблюдения.

Двор города Томск, мужчина набрасывается на подростка, наносит ему несколько ударов. Мать мальчика говорит, что отпустила его погулять на несколько часов. Но прогулка закончилась раньше. Ребенок вернулся домой с ссадинами и в разорванной одежде. Это произошло еще 4 февраля, но известно стало только сейчас, отмечает "ТВ Центр".

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение лёгкого вреда здоровью". Следствие успело выяснить, что нападавший - чиновник местной администрации. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Однако подозреваемый уже отстранен от занимаемой должности.

Избитый мальчик сейчас проходит лечение, у него диагностировано сотрясение мозга. Полиция выясняет обстоятельства дела.

Александр Огородников. "ТВ Центр".