Посетитель салона связи в Москве обстрелял грабителей

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В одном из салонов связи на юго-западе Москвы произошло нападение грабителей, вооруженных топорами. Посетитель магазина остановил нападавших, выстрелив в них из травматического пистолета. По данным источника, один из грабителей получил ранение.

Посетитель салона связи на юго-западе Москвы остановил грабителей, выстрелив из травматического пистолета. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на источник.

По его данным, нападение на салон связи совершили грабители, вооруженные топорами. Один из посетителей открыл по ним огонь из травматического пистолета.

Нападавшие сразу после выстрелов покинули магазин. По данным источника, один из них получил ранение.

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