Радикалы сорвали брифинг спецпредставителя ОБСЕ в Минске

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Представители незарегистрированной организации "Другая Россия" сорвали проходящую в Минске пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в группе по Донбассу Мартина Сайдика. Они разбрасывали листовки и выкрикивали требования остановить переговоры, а также прекратить дипломатические и экономические отношения России с Украиной.

В Минске сорван брифинг спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передает "Интерфакс".

Перед началом пресс-конференции четыре человека, представившиеся представителями незарегистрированной организации "Другая Россия", разбросали листовки. Они выкрикивали требования прекратить переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, а также дипломатические и экономические отношения России с Украиной. В частности, прозвучали следующие лозунги: "Порошенко - убийца русского народа", "Донбасс - в состав России" и "Хватит убивать".

Как передает Life, Сайдик покинул трибуну, так и не успев ответить ни на один вопрос, и воздержался от любых комментариев. Радикалов вывели из зала в сопровождении охраны, а сотрудникам СМИ объявили, что брифинг окончен.

В МИД Белоруссии, комментируя инцидент, расценили действия радикалов как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса по Украине.

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