В Краснодаре соберут гумпомощь пострадавшим от пожара

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В Краснодаре намерены открыть пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в многоквартирном доме. Как отметил мэр города Евгений Первышов, в доме проживали множество семей, потерявших большую часть имущества. Он пояснил, что в первую очередь будет проведена работа, чтобы определить, в чем нуждаются семьи, после чего будут открыты пункты сбора.

В Краснодаре будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на мэра города Евгения Первышова.

"В пунктах временного размещения будет проведена работа, чтобы определить, чем им помочь, какие нужны вещи. В доме живет много семей с детьми и, очевидно, многое из необходимого погибло в огне. После этого при необходимости будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи с указанием, что именно нужно", - сказал он.

Мэр также выразил признательность жителям Краснодара, которые предложили свою добровольную помощь в первые часы после происшествия.

Возгорание произошло около 18:00 в мансарде шестиэтажного дома по улице Прокофьева, где были размещены 20 квартир. Площадь пожара достигла полутора тысяч метров. Тушение огня осложнялось плотной застройкой квартала. Кроме того, работу спасателей осложняло отсутствие вблизи дома гидрантов.

К 21:54 пожар удалось локализовать. По некоторым данным, погиб один человек, однако официально данная информация не подтверждена. По данным правоохранительных органов, судить о количестве жертв можно будет после разбора завалов.

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