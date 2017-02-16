В Астане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии

Теги: казахстан Сирийский конфликт переговоры

В Астане в четверг официально открывается международная встреча по Сирии. В столицу Казахстана уже прибыли все участники переговоров. Это делегации официального Дамаска и вооруженной оппозиции. А также представители от России, Ирана, Турции, Иордании, ООН и впервые - США.

В столице Казахстана проходит очередной раунд переговоров по Сирии. В центре внимания сторон - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве. Они запланированы на конец февраля, передает "ТВ Центр".

Урегулирование ситуации в арабской республике в четверг обсудит и министр иностранных дел России Сергей Лавров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Переговоры пройдут в Москве.

Тем временем российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. Только за сутки в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс проведено 9 акций. Доставлено 7 тонн различных грузов, почти половина из них - это хлеб. Гуманитарную помощь от России получили более трёх тысяч человек.