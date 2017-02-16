В Астане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии
Теги: казахстан Сирийский конфликт переговоры
В Астане в четверг официально открывается международная встреча по Сирии. В столицу Казахстана уже прибыли все участники переговоров. Это делегации официального Дамаска и вооруженной оппозиции. А также представители от России, Ирана, Турции, Иордании, ООН и впервые - США.
В столице Казахстана проходит очередной раунд переговоров по Сирии. В центре внимания сторон - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве. Они запланированы на конец февраля, передает "ТВ Центр".
Урегулирование ситуации в арабской республике в четверг обсудит и министр иностранных дел России Сергей Лавров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Переговоры пройдут в Москве.
Тем временем российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Сирии. Только за сутки в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс проведено 9 акций. Доставлено 7 тонн различных грузов, почти половина из них - это хлеб. Гуманитарную помощь от России получили более трёх тысяч человек.
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