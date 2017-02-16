Глава Пентагона призвал вести диалог с Россией "с позиции силы"
Вести переговоры с Россией нужно "с позиции силы". Такое заявление сделал новый глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.
Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал говорить с Россией "с позиции силы". По его словам, Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Москвой, но необходимо защитить себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву, передает "ТВ Центр".
Мэттис также призвал страны НАТО выполнять обязательства по военным расходам, иначе Вашингтон сократит поддержку альянса. Эту тему в Брюсселе продолжил и Йенс Столтенберг. Генсек заявил, что организация намерена создать национальные планы для каждой из стран-членов, чтобы гарантировать увеличение их военных расходов. Латвия, Литва и Румыния уже пообещали поднять оборонные траты до двух процентов от ВВП.
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