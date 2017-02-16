Конгресс намерен лишить Трампа права отменять антироссийские санкции
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В Конгресс США поступил законопроект, затрудняющий снятие санкций против России. По сути, речь идёт о том, что именно законодатели должны контролировать любую возможность отмены или ослабления ограничений. В частности, указы предыдущей администрации Белого дома предлагается наделить статусом закона.
В Конгресс внесли законопроект, затрудняющий снятие санкций против России. То есть, если Дональд Трамп решит пересмотреть принятые Обамой антироссийские меры, то он обязан направить сенаторам письмо, в котором должен будет подтвердить, что Москва "прекратила действия на Украине, а также кибератаки против американцев", передает "ТВ Центр".
Для того чтобы закон вступил в силу, если его примут обе палаты Конгресса, документ должен подписать Трамп. К слову, его предшественник выступал против контроля парламента над санкциями.
Россия постоянно опровергает бездоказательные обвинения США во вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины, в кибератаках и влиянии на прошедшие в США выборы президента.
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