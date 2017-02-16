Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск

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Экс-депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Это произошло спустя два месяца после того, как заместитель генпрокурора России Виктор Грин утвердил обвинительное заключение против него. Однако само дело не дошло до Советского райсуда Волгограда из-за отсутствия подписи фигуранта.

Бывший депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее в декабре 2016 года заместитель генпрокурора России Виктор Грин утвердил обвинительное заключение против лидера волгоградского отделения партии "Справедливая Россия". Тем не менее, само дело не дошло до Советского райсуда Волгограда, где его должны были рассмотреть по существу.

Как рассказал глава пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов, дело не может быть передано в суд, пока обвинительное заключение не будет изучено и подписано самим Михеевым.

Сам экс-депутат рассказал однопартийцам, что, уголовные дела в его отношении были возбуждены незаконно.

Уголовное дело против Олега Михеева было возбуждено 4 марта 2013 года. Это произошло после того как Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Его обвинили в "покушении на особо крупное мошенничество" - в попытке хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который приобрел в 2008 году Волгопромбанк, принадлежавший экс-парламентарию.

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