МВД ищет подозреваемых в атаке с топорами на салон связи в Москве

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Полицейские ведут розыск подозреваемых в налете на салон связи на юго-западе столицы. Сообщается, что злоумышленники были вооружены топорами. В настоящее время правоохранительные органы уточняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские ищут подозреваемых, которые вечером в среду напали на салон связи на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГУ МВД России.

"Около 21:00 в салон связи, располагающийся по адресу: ул. Азовская, дом 3, ворвались трое злоумышленников и, угрожая персоналу топорами, попытались похитить деньги. Один из посетителей салона в целях пресечения противоправных действий выстрелил в злоумышленников из собственного травматического оружия, после чего нападавшие скрылись", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы уточняют все обстоятельства произошедшего, а также ведут розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в одном из салонов связи на юго-западе Москвы произошло нападение грабителей, вооруженных топорами. Посетитель магазина остановил нападавших, выстрелив в них из травматического пистолета. По данным источника, один из грабителей получил ранение.

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