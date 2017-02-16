В Москве ликвидирован пожар в здании кинотеатра

Теги: мчс пожар Происшествие москва

Возгорание произошло в административном здании на востоке столицы. Его площадь составила 100 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен. По данным из открытых источников, по данному адресу находится кинотеатр, который закрыт на реконструкцию.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров в административном здании на востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

"Пожар площадью 100 квадратных метров в неэксплуатируемом административном здании, которое находится по адресу: Сиреневый бульвар, дом 31, ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, по данному адресу находится здание кинотеатра "София", который в настоящее время реконструируют.

Читайте также:

При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб один человек

СМИ узнали о пожаре в школе олимпийского резерва в Москве

В Москве четырехлетняя девочка погибла в результате пожара