В музее Черчилля нашли его трактат об инопланетной жизни

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Неизвестная ранее рукопись Уинстона Черчилля обнаружена в его музее в Фултоне. В ней он задается вопросом: "одиноки ли мы во Вселенной?" Политик в эссе отмечает, что Вселенная необъятна, и Земля не может быть уникальной планетой.

Ученые из США обнаружили в музее британского премьер-министра Уинстона Черчилля в Фултоне сочинение под названием "Одиноки ли мы во Вселенной?", написанное главой правительства. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Nature, трактат посвящен существованию внеземной жизни.

В своем эссе политик отмечает, что Вселенная необъятна, а значит, Земля просто не может быть уникальной планетой. Также он подчеркнул, что для появления жизни необходима вода и "зона обитаемости", которая включает в себя температурный фон, а также гравитацию, которая удерживала бы атмосферу. Кроме того, он определяет способность "к размножению и приумножению" как главную особенность всего живого.

11-страничная рукопись, которая попала в музей из частной коллекции Черчилля, могла быть написана в 1939 году. Работу должны были опубликовать в газете, но этого так и не произошло.

Как отметил один из астрофизиков, который прокомментировал находку изданию The New York Times, в этих размышлениях Черчилля видна "логика ученого", передает "Росбалт".

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