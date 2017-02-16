Эксперт рассказал о целях афганской кампании СССР

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Какие цели преследовал Советский Союз, вводя войска в Афганистан и какую политику на афганском направлении следовало бы проводить сегодня. Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал генерал-полковник Леонид Ивашов.

Уроки афганской кампании стали сегодня главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Проблема в том, что мы сделали ставку только на решение проблемы военной силой. Решение о том, что нужно выводить войска, созрело в 1983 году. Операция затянулась, потому что мы продолжали оказывать помощь", - сказал он.

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Программа "События. 25-й час"

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