В Зеленограде ограбили офис на 21 млн рублей
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Неизвестные совершили ограбление офиса компании в Зеленограде. Всего за несколько минут они смогли украсть из сейфов 21 миллион рублей. Злоумышленники успели скрыться и в настоящее время полиция ведет их розыск.
Неизвестные ограбили офис компании в Зеленограде на 21 миллион рублей. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
Злоумышленники всего за несколько минут сумели украсть огромную сумму денег из сейфов. Преступники успели скрыться с места происшествия. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых в ограблении офиса.
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