Мать летчика Ярошенко написала письмо Трампу

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Мать российского летчика Константина Ярошенко написала письмо президенту США Дональду Трампу. В нем она подчеркнула, что ее сына "несправедливо обвинили" и что сейчас он "погибает в американской тюрьме". По ее словам, у него "целый букет" различных заболеваний, в том числе, очень тяжелых. В результате женщина попросила главу Белого дома проявить гуманизм к Константину Ярошенко.

Мать летчика Константина Ярошенко написала письмо президенту США Дональду Трампу. В этом послании она попросила главу Белого дома проявить гуманизм к ее сыну, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", пишет газета "Известия".

В письме Любовь Ярошенко подчеркнула, что ее сын - "несправедливо обвиненный и погибающий в американской тюрьме российский гражданин". Также она отметила, что до ареста у Константина Ярошенко не было проблем со здоровьем. "Сейчас же у него целый букет различных заболеваний, некоторые из них —очень тяжелые. Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно", - отметила она.

Кроме того, женщина написала, что молилась о победе Трампа на выборах президента США. По ее словам, теперь есть надежда на улучшение отношений между странами и на возвращение ее сына в Россию.

Она напомнила, что ранее обращалась и к предыдущему президенту США Бараку Обаме, который является обладателем Нобелевской премии мира. Однако, по ее словам, он ни разу не продемонстрировал свою гуманность к жизненным трагедиям простых граждан, в том числе и иностранных.

Также к письму Любовь Ярошенко приложила доказательства невиновности своего сына на 61 листе. Обращение к Трампу было отправлено через срочную почту DHL и дипломатической почтой.

В декабре 2016 года "Известия" писали, что российская сторона готова выполнить все обязательства по Страсбургской конвенции о передаче осужденных после подачи прошения о возвращении Ярошенко. В частности, по словам уполномоченного МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, его готовы осудить по российскому законодательству.

В середине октября прошлого года Минюст России направил в российский МИД запрос на передачу Константина Ярошенко российской стороне для отбывания наказания на родине. Дипведомство впоследствии направило документ компетентным органам Соединенных Штатов.

Российского летчика Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Ранее он был доставлен в США из Либерии. Американский суд приговорил гражданина России к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков.

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