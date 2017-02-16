Во Владивостоке автоледи сбила группу пешеходов. Видео

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Во Владивостоке легковой автомобиль врезался в группу людей, переходивших улицу. Три человека пострадали, двое из них госпитализированы с серьезными травмами.

Во Владивостоке женщина-водитель сбила несколько человек на пешеходном переходе. ЧП произошло на острове Русский. На кадрах с камеры видеорегистратора, установленного в той самой машине, чётко видно, что автомобиль ехал по зебре на красный сигнал светофора. Уже установлено: за рулем была 46-летняя женщина, передает "ТВ Центр".

"Женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 году, автомашину приобрела 14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия, способствующие возникновению аварийной ситуации", - сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.