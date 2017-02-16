В Москве арестован коммерческий директор фирмы за спонсирование ИГ

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Суд до 27 марта арестовал Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании ИГ. По версии следствия, он оказывал финансовую помощь участникам группировки в приобретении билетов в Турцию. Нурмагомедов обвиняется по статье "Содействие террористической деятельности".

Суд в Москве санкционировал арест коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, который обвиняется в спонсировании террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статье "Содействие террористической деятельности".

По версии следствия, Нурмагомедов оказывал финансовую помощь участникам ИГ в приобретении билетов в Турцию. В дальнейшем они незаконно пересекали границу с Сирией. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 16 января.

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