В России придумали мгновенно диагностирующий рак биочип

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Врачи РОНЦ имени Блохина совместно с нижегородскими коллегами разработали уникальную тест-систему, определяющую наличие онкологических заболеваний в организме человека. Она представляет собой биочип, сканер для оцифровывания результатов и транспортно-питательную среду для хранения биоматериала.

Уникальная тест-система, определяющая наличие онкологических заболеваний, разработана врачами Российского онкологического научного центра (РОНЦ) имени Блохина совместно с Нижегородской медицинской академией и Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной. Об этом пишет газета "Известия".

Сама тест-система представляет собой биочип, а также сканер для оцифровывания результатов и транспортно-питательную среду для хранения биоматериала. Ее можно легко и быстро внедрить по всей стране.

По словам одного из авторов тест-системы Марины Савостиковой, эта инновация может определить наличие или отсутствие злокачественного новообразования у пациента при первом же обращении в поликлинику.

Она добавила, что в 2016 году эта тест-система была зарегистрирована в России для научных целей и получила международный патент. Также биочипом заинтересовались коллеги из Японии. В конце 2016 года они заключили договор о трансферте разработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.