Во Владивостоке женщина сбила пешеходов сразу после покупки машины

Теги: ДТП автомобиль владивосток

Во Владивостоке на острове Русский женщина сбила людей на пешеходном переходе. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора. В результате трое человек госпитализированы. Кадры с видорегистратора сейчас изучают правоохранители.

На кадрах видеорегистратора видно, как водитель, не сбавляя скорости, врезается в толпу людей на пешеходном переходе. Более десяти человек переходили дорогу недалеко от центрального корпуса Дальневосточного университета, передает "ТВ Центр".

"Установлено, что женщина, водитель автомашины Toyota, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода. На место выехал наряд патрульной службы и бригада медиков", - сообщила начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

За рулем находилась женщина, 46 лет. Водительские права она получила еще в 2003 году, а вот автомобиль приобрела буквально три дня назад. До этого автолюбительница ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Этот пешеходный переход в студенческом городке федерального университета всегда оживленное место. Рядом находится автобусная остановка, откуда с утра люди идут на работу и учебу.

С сотрясением мозга госпитализированы двое человек. Остальные пешеходы получили незначительные ушибы и не обращались за медицинской помощью. Следствию сейчас предстоит выяснить, почему водитель с 14-летним стажем не справилась с управлением.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.