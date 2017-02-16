После крупного пожара в Краснодаре возбуждено дело

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В Краснодаре выясняют причины крупного пожара в жилом доме. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, спасателям понадобилось почти 7 часов. В результате ЧП один человек погиб. 25 квартир полностью уничтожены. Жильцов направили в пункты временного размещения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пожарные прибыли оперативно – уже через семь минут. Но проехать сквозь плотную застройку и припаркованные машины удалось не сразу. Гидрантов тоже не оказалось. Пришлось соединять штатные пожарные рукава и протягивать их к горящему дому за несколько десятков, а то и сотню метров, передает "ТВ Центр".

От высокой температуры в окнах лопались стекла. Балки под кровлю, по словам очевидцев, были деревянные. Потому и вспыхнули будто спички.

В огне сгорела не только мансарда, где был очаг. Но и весь пятый этаж под ней. Позже, сотрудники МЧС сообщат - есть жертвы. Один человек погиб. Личность устанавливают. Заодно и пытаются выяснить причины пожара. Версий две. Непотушенная сигарета и короткое замыкание. Последние дни в Краснодаре холодно. Люди включали обогреватели. Электросеть могла не выдержать нагрузки.

Мансарду начало затягивать густым дымом еще в 17:40, ближе к сумеркам. Жильцы из соседнего дома успевают снять первые минуты происшествия: огонь только начинает прорываться наружу.

У жильцов в ипотеке не только квартиры. Но и почти все купленное в кредит имущество. У пострадавших ничего не осталось. А если, что и уцелело, то настолько пропахло гарью, что все равно придется выбросить. Из 149 квартир, как минимум 25 выгорели полностью. Пожар был настолько сильным, что в какой-то момент пламя перекинулось на соседний дом. Но его быстро локализовали. О полной ликвидации огня на улице Прокофьева в МЧС доложили только к полуночи.

Пунктами временного размещения на ближайшие дни, а, возможно, и недели для погорельцев станут гостиница и школа. Проверкой дома в четверг занялись прокуратура и Следственный комитет. Власти Краснодара перекладывают ответственность на застройщика. Сгоревший дом, мол, построен незаконно. Правда, непонятно, куда муниципалитет смотрел раньше. Ведь дом был заселен еще в 2013 году. А значит, должен иметь не только разрешение на подключение к электросетям, но проходить регулярную проверку на пожарную безопасность.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".