Международный противоминный центр в Сирии выпустил первых специалистов

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В Астане начался второй раунд межсирийских переговоров. В столицу Казахстана прибыли все участники встречи, включая представителей оппозиционных группировок. В самой Сирии международный противоминный центр выпустил первых специалистов, которых обучили российские эксперты.

Тротиловые шашки были обнаружены российскими сапёрами во время разминирования Алеппо. Теперь это расходный материал на тренировочном полигоне, где наши специалисты обучают сирийских коллег. К шашке присоединяется взрывная трубка длиной 60 сантиметров. Это означает, что она будет гореть ровно 60 секунд. За это время нужно успеть отойти на безопасное расстояние.

А ещё среди находок - противотанковые комплексы, снаряд для гаубицы, мины различных типов. На ящиках черным по белому - из Америки. Все это тоже подлежит уничтожению.

Сирийские военные новому ремеслу обучились быстро. Говорят - обязательно пригодится. "Мы - штурмовики в авангарде любой операции. Поэтому навыки разминирования местности нам очень пригодятся. Раньше мы шли вперёд просто вслепую. Сейчас, конечно, будем более внимательными и осторожными", - рассказал "ТВ Центру" сапер армии Сирии Валид Салем.

Международный противоминный центр теперь оправдывает своё название. В учебном классе состоялся первый выпуск сирийских сапёров. 60 специалистов. Кстати, экипировка и снаряжение российское. Наши военные снабдили подопечных всем необходимым.

Две недели подготовки - срок, конечно, минимальный. Но азы профессии сирийские сапёры постигли. Их отбирали из элитных частей правительственных сил. У некоторых - техническое образование.

С сегодняшнего дня именно эти сапёры составят основу международного противоминного центра. Российские специалисты пакуют чемоданы. Они свою задачу выполнили. За время работы в Алеппо наши военные собрали целый музей трофеев, похожих на те, что уничтожают на полигоне. Этими боеприпасами были напичканы жилые дома. Гирлянды боевики растягивали поперёк улиц. Детектор на такой заряд не реагирует. Обнаружить можно лишь визуально. Но самые страшные находки - пояса смертников.

"Форма у них одинаковая. Разная начинка - использование различных поражающих элементов, гаек, болтов, гвоздей. Очень много таких нашли. Это говорит о том, что здесь боевики часто применяли эти пояса шахидов. Количество смертников у них возросло", - рассказал начальник инженерных войск Вооружённых сил России Юрий Ставицкий.

С изгнанием боевиков взрывы в Алеппо прекратились. Но у сирийских сапёров впереди много работы.

В некоторых восточных кварталах разминирование продолжается. К тому же, следует двигаться дальше. Новый отряд занимает своё место в регулярной правительственной армии.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.