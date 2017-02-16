Окровавленное тело мужчины нашли в квартире в Москве

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В квартире на северо-западе Москвы правоохранительные органы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Он скончался от большой потери крови. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

В столичной квартире обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, в среду вечером поступило сообщение о том, что сотрудники скорой помощи не могут попасть в квартиру на северо-западе столицы для оказания помощи больному. Затем на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили тело мужчины.

После проведенной экспертизы установлено, что он скончался от большой потери крови в результате ножевых ранений. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

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