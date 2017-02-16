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Женевские переговоры по урегулированию ситуации в Сирии возобновятся уже 23 февраля. Это в четверг подтвердили на встрече в Москве глава нашего МИД Сергей Лавров и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

Переговоры по Сирии в Женеве возобновятся 23 февраля. Это в четверг подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Стороны обсудили повестку предстоящих дискуссий. В частности, вопросы конституции и выборов в арабской республике. И подчеркнули необходимость мирного решения сирийского кризиса, передает "ТВ Центр".

"Россия совместно с иранскими и турецкими коллегами также старается обеспечить режим прекращения огня на территории Сирии и привлечь стороны конфликта к политическому урегулированию. Сегодня в Казахстане проходит встреча "Астана-2". Мы уже предложили проект Конституции по Сирии. И надеемся, он простимулирует дискуссии в этот направлении. Как со стороны официального Дамаска, так и со стороны оппозиции", - отметил Лавров.